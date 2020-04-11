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  • Дата: Сегодня, 16:00
Сегодня, 16:00

Владимир Зеленский ознакомился с планом развития военно-морской базы в Бердянске

Категория: Новости / Политика

Владимир Зеленский ознакомился с планом развития военно-морской базы в Бердянске

Президент Украины Владимир Зеленский посетил с рабочей поездкой Запорожскую область, где ознакомился с вопросом создания объектов военной инфраструктуры военно-морской базы “Восток” Военно-морских сил Украины, сообщает пресс-служба Офиса президента Украины. Глава государства также осмотрел территорию Бердянского морского торгового порта, где запланировано создание объектов инфраструктуры военно-морской базы “Восток” ВМС ВСУ, которая сейчас дислоцируется в Николаеве.

Владимир Зеленский ознакомился с планом развития военно-морской базы в Бердянске

 

“Очень важно иметь свои корабли в этом месте. Ведь таким образом мы защитим наши порты, нашу торговлю. Это прямая помощь экономике”, — подчеркнул Зеленский.

Все строительные работы запланированы на 2020-2021 годы.



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