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  • Дата: Сегодня, 17:00
Сегодня, 17:00

НБУ отговаривает банки повышать ставки по депозитам

Категория: Новости

НБУ отговаривает банки повышать ставки по депозитам

Национальный банк Украины (НБУ) рекомендует украинским банкам не повышать ставки по депозитам и взвешенно относиться к процентной политике, учитывая низкую инфляцию, говорится в сообщении регулятора в Facebook. 

“В течение марта некоторые банки повысили ставки по депозитам на 1-1,5 п.п., перестраховываясь от потенциальных оттоков средств вкладчиков. Однако существенных оттоков в марте так и не было. Средства на счетах населения в банках с начала марта увеличились — на 13 млрд в гривне по состоянию на 9 апреля (+ 4%) и немного сократились в долларовом эквиваленте (-2%)”, — сообщил центробанк. Регулятор подчеркнул, что держать высокие ставки сегодня экономически невыгодно. Соответствующая тема поднималась в ходе двух онлайн-встреч: сначала — правления регулятора с топ-менеджерами крупнейших банков страны, затем — с членами FLIFI (Форум ведущих международных финансовых учреждений), свидетельствует сообщение.

 

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