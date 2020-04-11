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  • Дата: Сегодня, 19:00
Сегодня, 19:00

В первом квартале импорт товаров в Украину обвалился почти на 20%

Категория: Новости / Экономика и финансы

В первом квартале импорт товаров в Украину обвалился почти на 20%

За первый квартал 2020 года объемы экспорта из Украины упали на 0,1% в сравнении с аналогичными данными прошлого года, а импорт сократился на 3,3%. Об этом сообщил торговый представитель Украины Тарас Качка в Facebook.  
По его словам, в 1 квартале 2020 года экспорт составил 12,25 млрд долларов, импорт — 13,32 млрд долларов, сальдо отрицательное — 1,07 млрд долларов.

“По сравнению с 4 кварталом 2019 года экспорт упал на 5,5%, а импорт — на 19,2% (какая фантастическая цифра)”, — написал Качка.

Как он отметил, уменьшение отрицательного сальдо внешней торговли является хорошей новостью, а плохой — уменьшение объемов торговли (”это прямой минус для экономики в целом”).

     

 

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