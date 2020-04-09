Гагарин и скауты: какой сегодня праздник и день ангела 12 апреля

Все самое важное и интересное о новом дне

12 апреля - 103 день года, до конца года (напомним, что он високосный) остается 263 дня. В этот день украинские ракетостроители отмечают профессиональный праздник - напомним также о дате первого полета человека в космос. А в православии это вход Господень в Иерусалим. Мы расскажем о важнейших событиях в истории, произошедших в этот день.

Читайте в этой статье о праздниках, обрядах и приметах на 12 апреля. А как на этот день распорядились звезды, читайте здесь.

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