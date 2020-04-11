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  • Дата: Сегодня, 10:00
Сегодня, 10:00

Депутаты Верховной Рады предложили сократить доходы госбюджета на 82 млрд гривен

Категория: Новости / Экономика и финансы

Депутаты Верховной Рады предложили сократить доходы госбюджета на 82 млрд гривен

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект №3279-д об изменениях в бюджете в связи с кризисом, вызванным коронавирусной инфекцией. Текст законопроекта и сопроводительные документы опубликованы на сайте парламента. Проект подан депутатами фракций "Слуга народа", "Европейская солидарность", "Батькивщина" и "Голос".

По данным сравнительной таблицы, доходы бюджета предлагается сократить с 1,096 трлн грн до 975,8 млрд грн (-82 млрд грн), а расходы увеличить с 1,184 трлн грн до 1,266 трлн грн (+120,2 млрд грн).

Граничный дефицит бюджета может увеличиться с 96,3 млрд грн до 298,4 млрд грн (+202,1 млрд грн), лимит госдолга - с 2,045 трлн грн до 2,387 трлн грн (+342 млрд грн).

Кроме того, законопроект предполагает создание Фонда борьбы с коронавирусом, который составит 64,7 млрд грн. Из него будут финансироваться меры против эпидемии, закупка оборудования, помощь медикам, пенсионерам и потерявшим из-за карантина работу.

Также предлагается увеличить финансирование Минздрава: он получит 15,8 млрд грн на программу медобслуживания и около 920 млн грн на развитие системы экстренной медпомощи.

 


Источник: 112



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