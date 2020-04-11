Гол Милевского помог его команде добыть волевую победу в чемпионате Беларуси

В воскресенье, 12 апреля, продолжилась программа 4-го тура чемпионата Беларуси по футболу, который продолжается в разгар пандемии коронавируса, несмотря на бойкот фанатов.

Сильнейший клуб страны прошлого сезона брестское «Динамо» с украинцами Хачериди, Нойоком и Милевским в стартовом составе в родных стенах отпраздновал волевую победу над «Ислочью» — 3:1. Хозяева поля, пропустившие первыми на 39-й минуте, отыгрались перед самым перерывом, а на 77-й минуте 35-летний Артем Милевский (экс-форварда киевского «Динамо» и сборной Украины заменили на 84-й минуте) и на 90+3-й Савицкий с пенальти принесли своей команде победу. Напомним, что ранее гол Милевского помог «Динамо» победить в гостях «Слуцк» — 1:0.

Отметим, что победа позволила чемпиону Беларуси с 7 точками подняться на третье место в турнирной таблице чемпионата страны. Неожиданно лидируют «Торпедо БелАЗ» и «Энергетик БГУ», у которых по 9 пунктов.