Врачи назвали способы справиться с похмельем за час

При похмелье наблюдаются тошнота, головокружение, а в ряде случаев даже повышается температура тела. С подобными побочными признакам человек может справиться самостоятельно.

В частности, существуют способы, быстро облегчающие физические ощущения – практически за час.

Первый совет: необходимо пить много воды, полезно также принять активированный уголь, так как оно выводит из организма токсические вещества, чем обеспечивает снижение последствий похмельного синдрома.

Кроме того, следует съесть жирный мясной бульон, приправленный овощами без любых специй в данном случае использовать не нужно.

Полезен также любой газированный напиток. Вместе с этим врачи не советуют пить колу и подобные тонизирующие напитки из-за наличия в нем кофеина, который тонизирует организм. Употреблять напитки лучше в охлажденном виде.

Эффективным средством является контрастный душ, чередование холодной и горячей воды освежит и приведет в чувство. Предложенный способ, который побеждает похмелья за один час, категорически противопоказан людям, страдающим заболеваниями сердца.