Папа Франциск в своей пасхальной речи вспомнил о Донбассе

Папа Франциск в своем традиционном пасхальном послании "К городу и миру" вспомнил Украину. Он пожелал, чтобы страдания населения Донбасса прекратились как можно быстрее. Соответствующее видео появилось в Сети в воскресенье, 12 апреля

"Желаю прекращения страданий населения восточных регионов Украины... Сейчас не время продолжать производить и продавать оружие, тратя на это огромные капиталы, вместо того, чтобы лечить и спасать людей",

- заявил Папа Римский.Он также высказался о коронавирусе и гуманитарном кризисе, к которому он привел. Папа заявил, что ситуация не должна побуждать забыть многие другие человеческие страдания. В частности, он упомянул гуманитарные кризисы в Африке, Азии, а также проблему беженцев и мигрантов.

"Равнодушие, эгоизм, разделение и забвения - это не те слова, которые мы хотим слышать в это время. Во все времена мы стараемся преодолеть их. Они имеют место тогда, когда в нас побеждает страх и смерть, когда мы не позволяем победить Господу Иисусу в нашем сердце и в нашей жизни. Тот, кто уже победил смерть, открывая нам дорогу вечного спасения, пусть устранит тьму, которая повисла над нашим убогим человечеством и введет нас в свой славный день, в котором никогда не будет заходить солнце",

- сказал Папа Франциск.