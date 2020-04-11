В Киеве зарегистрированы еще две смерти от коронавируса. Об этом сообщил в ходе брифинга в понедельник, 13 апреля, мэр Киева Виталий Кличко.

Таким образом, всего от COVID-19 в столице умерли уже девять человек.

Кличко уточнил, что за минувшие сутки в столице инфицирование коронавирусом подтвердили у рекордного количества киевлян – у 79 человек. Всего в Киеве уже 495 подтвержденных случаев COVID-19.

Новые случаи зафиксированы у 22 женщин в возрасте от 26 до 66 лет и у 57 мужчин в возрасте от 18 до 74 лет. Также среди заболевших – шесть медиков.