Трем церковникам выписаны штрафы за нарушение карантина

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что полиция выписала административные штрафы трем священникам за нарушение карантинных ограничений на пасхальные праздники. Об этом он сообщил в Twitter.

Штрафы выписали за скопления людей в ряде церквей, невзирая на запрет массовых собраний.

"О вчерашнем скоплении людей в ряде церквей. Безответственность и неуважение к человеческому здоровью не имеет к Богу никакого отношения! Церковникам в трех случаях полицией вынесены админштрафы. Еще по 12 - материалы изучаются",

- заявил Аваков.