В Одесской области избили подполковника полиции - сделал замечание, что без маски

В Одесской области 23-летний парень избил сотрудника полиции, который сделал замечание людям без масок. Об этом сообщает пресс-служба Беляевского отдела полиции в Одесской области.

При исполнении служебных обязанностей инспектор сектора реагирования патрульной полиции Беляевского ОП остановился, чтобы сделать замечание группе лиц, которые находились возле магазина без масок. В это же время туда подъехал 23-летний правонарушитель и, выйдя из автомобиля, ударил несколько раз полицейского в лицо.

Подполковника полиции госпитализировали в районную больницу с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением головного мозга. Злоумышленника задержали в порядке ст. 208 УПК Украины. Правонарушитель отказался что-либо объяснять и проходить медицинское освидетельствование на состояние опьянения.

Сведения по данному факту внесены в ЕРДР по ч. 2 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.

Проводится досудебное расследование.