В Одесской области зафиксировано 69 случаев коронавируса

По состоянию на утро 13 апреля в Одессой области подтверждены 2 новых случая коронавирусной болезни. COVID-19 зафиксированы у жителя Одессы возрастом 75 лет и 39-ти летнего жителя райцентра Беляевка. В Подольске зарегистрирован первый летальный случай пациента с коронавирусом.

На сегодня по области зарегистрировано 39 случаев заболеваний, в Одессе – 30. Госпитализировано 55 человек.

На стационарном лечении в городской клинической инфекционной больнице находятся 24 пациента с лабораторно подтвержденным диагнозом COVID-19, из них 12 – жители Одессы. За прошедшие сутки в инфекционную больницу поступили 8 человек с подозрением на COVID-19.

Из общего числа пациентов с коронавирусом в инфекционной больнице два человека находятся в тяжелом состоянии (возраст пациентов - 94 года и 61 год), при этом не нуждаются в проведении искусственной вентиляции легких. Пациенты в стабильном состоянии, ухудшения ни у кого нет.

Также 21 пациент находится в состоянии средней тяжести, один – в удовлетворительном состоянии. Больных на ИВЛ – нет.

Все пациенты с установленным диагнозом COVID-19 находятся под медицинским наблюдением, в том числе пребывающие на самоизоляции дома.

По данным Центра общественного здоровья при Минздраве, в Украине к утру 13 апреля заболели коронавирусом COVID-19 уже 3102 человека. Таким образом, суточный прирост составил 325 новых случаев.