Пик эпидемии коронавируса ожидается 17 апреля

Министерство здравоохранения Украины прогнозирует наибольший прирост количества зараженных коронавирусом в пятницу, 17 апреля. Об этом сообщил главный санитарный врач и заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко.

Чиновник отметил, что COVID-19 нового вида возбудителя может неожиданно повлиять на эпидемиологическую картину в стране, но если украинцы будут продолжать придерживаться карантина, пик его распространения пройдет на невысоких показателях.

Также с его слов, справиться с эпидемией всему миру поможет волшебство.

Нам все кричат, что мы мало тестируем. Мы не мало тестируем, мы тестируем всех, кого нужно тестировать. Но это на национальном уровне мы так видим. Когда выезжают коллеги в регионы, видят, где нарушаются наши алгоритмы. Однако волшебный пендель спасет этот мир и Украина в том числе,

— заявил замминистра.