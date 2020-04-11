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  • Дата: Сегодня, 15:30
Сегодня, 15:30

Выдающийся математик скоропостижно скончался от коронавируса

Категория: Новости

Выдающийся математик скоропостижно скончался от коронавируса

Знаменитый ученый Джон Конвей скоропостижно скончался от COVID-19 на 83 году жизни. Британский математик Джон Конвей умер от коронавируса. Ему было 82 года. Об этом сообщил его коллега Сэм Вонг в своем Twitter.

"С сожалением сообщаю, что мой коллега Джон Конвей ушел из жизни. Его смерть была внезапной, лихорадка началась в среду",
 - написал Вонг.

Джон Конвей внес существенный вклад в математику, заложив основу комбинаторной теории игр. Ученый открыл сюрреальные числа, а также сформулировал гипотезу так называемого чудовищного вздора.

Конвей получил наибольшую известность благодаря своему клеточному автомату под названием «Жизнь». Он показал, каким образом при помощи ряда простых правил могут формироваться сложные структуры.


Источник: Лента



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