Мать Стаса Пьехи перед карантином закупила 21 тонну гречки

Российская певица и актриса Илона Броневицкая, дочь прославленной Эдиты Пьехи, перед введением карантинных ограничений в России основательно запаслась крупой и витаминами. Броневицкая закупила 21 тонну гречки и 30 килограммов чеснока. Об этом мама Стаса Пьехи рассказала в эфире одного из российских ТВ-шоу.

Броневицкая пояснила, что запас продуктов в промышленных масштабах нужен не ей, и даже не ее родственникам, и не четвероногим питомцам, к которым Илона испытывает особую страсть и сделала заботу о них основой своего бизнеса (она владеет фирмой, занимающейся стерилизацией бездомных собак в Московской области). Броневицкая кормит гречкой строителей, которые работают на одном из ее объектов. Что за объект - не рассказала.

Там порядка 15 человек. Я их никуда не выпускаю. Береженого бог бережет. Еще купила 30 килограммов чеснока. Мне людей надо кормить!

- сообщила певица.

Она рассказала и о том, как организован карантин у ее матери и сына. Стас Пьеха, со слов Илоны, самоизолировался в своей квартире, а его бабушка - у себя в доме, и это довольно привычный для нее уклад.

Эдита у себя в доме. В жизни мамы на самом деле мало что изменилось. Рядом с ней всегда есть люди.

"Никого не выпускать". У них приезжает водитель и оставляет продукты под дверью. Они живут в прекрасном месте. Лес, природа, птицы,

Я сказала ей:- отметила Броневицкая.

Также Илона Броневицкая добавила, что во время карантина она за себя не переживает, поскольку у нее имеется "денежная подушка безопасности" и пенсия, которая составляет 14 тысяч рублей (чуть более пяти тысяч гривен).