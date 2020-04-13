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  • Дата: Вчера, 16:30
Вчера, 16:30

В "Укрлендфарминг" 60% посевных площадей в этом сезоне занимает кукуруза

Категория: Новости

В "Укрлендфарминг" 60% посевных площадей в этом сезоне занимает кукуруза

Во всех предприятиях агрохолдинга "Укрлендфарминг" (Ukrlandfarming) Олега Бахматюка уже проходит посевная кампания 2020. Только в некоторых хозяйствах посевная началась позже из-за погодных условий. Об этом рассказал руководитель департамента развития и инноваций "Укрлендфарминг" Владимир Фантух.

"Начали посевную из Херсонской и Николаевской областей. В Херсонской области осталось сеять 2,5 дня. 8 апреля закончили сеять подсолнечник в Николаевской области. По плану на посевную подсолнечника выделяем 5-8 дней, чтобы получить более или менее одинаковые лестницы в каждом регионе. На кукурузу выделили 10-15 рабочих дней. Таким образом, планируем завершить посевную кампанию до 1 мая",
 — отметил Владимир Фантух.

По его словам, в компании изменилась структура посевных площадей в этом сезоне. Около 60% занимают площади под кукурузой, около 30% — под подсолнечником и 10% — под соей.

"Состояние озимой пшеницы на полях хорошее. Заморозки негативно повлияли на посевы, но узел кущения не нарушен. Озимый рапс сильно поврежден морозами. В некоторых районах мороз был до -10°С. Чтобы снять повреждения рапса и уменьшить развитие бактериальных и грибковых инфекций, мы вносим фунгицид на основе действующего вещества карбендазим, которое начинает работать при +5°С",
 — добавил Владимир Фантух.

Учитывая ситуацию с почвенной влагой, точнее, ее отсутствием, Владимир Фантух считает, что без использования азотных удобрений можно вообще ничего не получить, поэтому в компании внесли некоторые изменения в программу, а также сделали дифференцированное внесение удобрений.

"Укрлендфарминг" - один из крупнейших агрохолдингов страны. Группа компаний Олега Бахматюка занимается выращиванием зерновых и масличных культур, семян, животноводством и производством яиц и яичных продуктов (Avangardco IPL). Предприятия группы компаний работают в 600 населенных пунктах в 22 регионах Украины.

 


Источник: 112



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