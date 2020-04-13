В "Укрлендфарминг" 60% посевных площадей в этом сезоне занимает кукуруза

Во всех предприятиях агрохолдинга "Укрлендфарминг" (Ukrlandfarming) Олега Бахматюка уже проходит посевная кампания 2020. Только в некоторых хозяйствах посевная началась позже из-за погодных условий. Об этом рассказал руководитель департамента развития и инноваций "Укрлендфарминг" Владимир Фантух.
По его словам, в компании изменилась структура посевных площадей в этом сезоне. Около 60% занимают площади под кукурузой, около 30% — под подсолнечником и 10% — под соей.
Учитывая ситуацию с почвенной влагой, точнее, ее отсутствием, Владимир Фантух считает, что без использования азотных удобрений можно вообще ничего не получить, поэтому в компании внесли некоторые изменения в программу, а также сделали дифференцированное внесение удобрений.
"Укрлендфарминг" - один из крупнейших агрохолдингов страны. Группа компаний Олега Бахматюка занимается выращиванием зерновых и масличных культур, семян, животноводством и производством яиц и яичных продуктов (Avangardco IPL). Предприятия группы компаний работают в 600 населенных пунктах в 22 регионах Украины.