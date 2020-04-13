В США Tesla с включенным автопилотом на полном ходу протаранила пикап

В Калифорнии электромобиль Tesla Model 3 во время движения с включенным автопилотом попал в ДТП. Момент аварии сняла камера электрокара.

На опубликованном в YouTube ролике видно, что столкновение произошло при плохих погодных условиях. Из-за сильного дождя автотрасса была мокрой.

Водитель черного пикапа, судя по всему, не смог справиться с управлением, его авто, кружась на скользкой дороге, пересекло несколько полос и оказалось перед движущейся "Теслой".

"Я ударил по тормозам, не дожидаясь реакции автопилота. Не уверен, кто сработал быстрее - я или система",

- рассказал владелец элекрокара Трой Дэвис, сидевший за рулем в момент ДТП.

Тем не менее, Tesla врезалась в пикап. К счастью, в результате аварии никто не пострадал. При этом виновник ДТП скрылся с места происшествия.

Владелец электрокара надеется, что видео с камер его авто поможет найти хозяина пикапа.