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  • Дата: Вчера, 18:00
Вчера, 18:00

Не выходившая из дома три недели американка заразилась коронавирусом

Категория: Новости

Не выходившая из дома три недели американка заразилась коронавирусом

Жительница американского штата Северная Каролина Рэйчел Бруммерт заразилась коронавирусом, хотя в течение трех недель безвылазно оставалась дома. Как сообщает телеканал WCNS, в последний раз Рэйчел выходила из дому в аптеку в середине марта. С тех пор она была в полной самоизоляции. Она больна аутоиммунным заболеванием, и боялась, что заражение COVID-19 может быть чревато осложнениями. Не желая рисковать, она решила принять все меры предосторожности.
Даже с мужем они сидели в разных помещениях и вели автономный образ жизни. 

«Я была уверена, что делаю все правильно»,
— рассказывает Рэйчел.
Тем не менее, на прошлой неделе женщина почувствовала себя плохо. У нее поднялась температура, начался кашель и проблемы с дыханием Тест показал, что она инфицирована коронавирусом. 
«Я никогда не чувствовала себя более больной и более напуганной. Я в полном ужасе… У меня никогда такого не было. Я болела гриппом. Это не грипп. Это совсем другой монстр»,
— рассказала Бруммерт.

Рэйчел предполагает, что могла заразиться, подобрав покупки с едой, которые оставила на крыльце у ее входной двери женщина-волонтер, у которой позже выявили коронавирус. Бруммерт не входила с ней в контакт, однако взяла доставленный пакет голыми руками, без перчаток. Бруммерт говорит, что также несколько раз получала почту — но в этих случаях не забывала про перчатки. Она также не заказывала готовую еду.

Рэйчел говорит, что, хотя она не может быть полностью уверена в том, что заразилась именно от волонтера, ее случай подчеркивает, как трудно отследить и выявить источник заражения. И как легко подхватить смертельно опасный вирус.


Источник: ФАКТЫ



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