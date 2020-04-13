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  • Дата: Вчера, 18:30
Вчера, 18:30

Во Львовской области военнослужащий до смерти избил сослуживца

Категория: Новости / Происшествия

Во Львовской области военнослужащий до смерти избил сослуживца

Во Львовской области военный до смерти избил сослуживца. Об этом сообщает пресс-служба военной прокуратуры Западного региона. Отмечается, что 11 апреля 2020 года военнослужащий одной из воинских частей, которые временно дислоцируются на территории Львовской области для проведения боевых учений, нанес неподалеку озера в Яворовском районе сослуживцу телесные повреждения по различным частям тела.

Полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью, и военный умер в госпитале»,
 - сообщили в прокуратуре.

Уголовное производство начато по факту нанесения умышленных тяжких телесных повреждений военнослужащему, повлекшего смерть потерпевшего (ч. 2 ст. 121 УК Украины).

 


Источник: АиФ



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