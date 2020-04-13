Во Львовской области военнослужащий до смерти избил сослуживца

Во Львовской области военный до смерти избил сослуживца. Об этом сообщает пресс-служба военной прокуратуры Западного региона. Отмечается, что 11 апреля 2020 года военнослужащий одной из воинских частей, которые временно дислоцируются на территории Львовской области для проведения боевых учений, нанес неподалеку озера в Яворовском районе сослуживцу телесные повреждения по различным частям тела.

Полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью, и военный умер в госпитале», - сообщили в прокуратуре.

Основная версия преступления - конфликта между неустановленным военнослужащим и потерпевшим на почве внезапно возникших неприязненных отношений. Прокуроры совместно с полицейскими и представителями ВСП оперативно установили причастного к этому преступлению военнослужащего.

Уголовное производство начато по факту нанесения умышленных тяжких телесных повреждений военнослужащему, повлекшего смерть потерпевшего (ч. 2 ст. 121 УК Украины).