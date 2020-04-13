На Прикарпатье за два дня умерли семеро мужчин с коронавирусом

В Ивано-Франковской области, где ранее от воспаления умерла женщина-медик, на протяжении двух дней, 11 и 12 апреля, скончались семь человек с COVID-19. Как сообщили в областной государственной администрации, все семь умерших – мужчины.

По словам заместителя директора департамента здравоохранения Владимира Чемного, четыре летальных исхода зафиксированы в Ивано-Франковске. Умершим было 78 и 54 года, а также двое 59-летних.

Кроме того, в Рожнятовском районе скончался 38-летний мужчина, в Галицком районе – 61-летний, и в Надворнянском – 55-летний.

"Возможно, это будет немного сложно выглядеть для некоторых, но там сопутствующие заболевания, которые, я считаю, были основными, а инфицирование коронавирусом – это уже как бы второстепенное",

– сказал он.

По его словам, сопутствующими заболеваниями были сахарный диабет, почечная болезнь, сердечно-сосудистые заболевания и другое.

У четверых из них ПЦР-тесты были взяты еще при жизни, и тогда же подтвердилось инфицирование коронавирусом.

Всего же, по состоянию на утро 13 апреля на Прикарпатье подтверждено 300 случаев инфицирования COVID-19, из них 24 случая закончились летальным исходом.