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  • Дата: Вчера, 19:30
Вчера, 19:30

9 мая Кернес проведет «Бессмертный полк» на балконах

Категория: Новости / Политика

9 мая Кернес проведет «Бессмертный полк» на балконах

В Харькове на 9 мая "Бессмертный полк" пройдет на балконах. Об этом в Facebook написал мэр Харькова Геннадий Кернес. По его словам, городские власти планировали масштабное празднование 75-й годовщины победы.

“Мы готовились к массовому шествию “Полка бессмертной победы”, когда дети, внуки, а теперь уже и правнуки победителей в той страшной войне с портретами своих героических предков, прошли бы по Сумской до Мемориала, и там бы почтили память и тех, кто не вернулся с войны, и тех, кто принес с ее фронтов победу. А главное – мы бы поклонились еще живым свидетелям всенародного подвига тех окровавленных и обожженных лет. Вечером 9-го мая на площади Свободы мы планировали такой праздничный концерт, масштабы и звездность которого запомнились бы харьковчанам надолго”,
 – написал Кернес, отметив, что из-за коронавируса, скорее всего, нельзя будет проводить массовые мероприятия.

Поэтому Кернес призвал горожан не отказываться от празднования и присоединиться к акции “Полк бессмертной победы” не выходя из дома.

“Я призываю вас 9-го мая, ровно в 12:00 выйти на балконы ваших квартир с фотографиями ваших дедов и прадедов и провести общегородскую минуту молчания, памяти и благодарности их подвигу”,
 – отметил мэр Харькова.


Источник: БУКВЫ



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