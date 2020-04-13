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  • Дата: Вчера, 20:00
Вчера, 20:00

Переулок Нахимова снова закрыли для машин

Категория: Новости

Переулок Нахимова снова закрыли для машин

Переулок Нахимова, где на прошлой неделе частично обрушился памятник архитектуры, снова закрыли для машин. Как стало известно, сегодня проезжую часть перегородили оградой из профнастила.

Напомним, нежилое здание по переулку Нахимова, 3 — дом шестовской и новомиргородской московской биржевой артели — частично обрушилось 9 апреля. В этот момент там велись противоаварийные работы.

В результате обрушения никто не пострадал. Памятник архитектуры принадлежит государству. Недавно его передали в аренду компании «Нью Рент Проперти».


Источник: Думская



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