Шмыгаль рассказал, когда можно ждать экономического роста в Украине

Представивший на днях план выхода страны из карантина премьер-министр Дмитрий Шмыгаль высказал осторожное предположение, что благодаря действиям всех ветвей власти экономический рост в Украине возобновится во второй половине года. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Мы верим, что совместными усилиями Президента, Кабмина и Верховной Рады уже во второй половине года рост экономики удастся восстановить, и это даст возможность вернуться к полноценному финансированию всех отраслей»,

— отметил Шмыгаль.

Во многом это может произойти, по мнению главы правительства, по причине принятых Верховной Радой изменений в закон о государственном бюджете на 2020 год.

При этом премьер отмечает, что данные изменения предусматривают создание фонда борьбы с Covid-19, средства которого будут направлены на закупку медицинских товаров, дополнительные выплаты медикам, предоставление денежной помощи малозащищенным категориям населения.

В целом расходы Минздрава в изменениях к госбюджету увеличены на 16,4 млрд грн, что позволит надеяться на преодоление эпидемии коронавируса в стране.

Также глава правительства преисполнен надежды, что экономическому росту будут способствовать увеличение расходов Пенсионного фонда на 29,7 млрд грн, выплат по безработице и программа поддержки малого бизнеса, которые предусматривают увеличение расходов Министерства социальной политики на 19,5 млрд грн.