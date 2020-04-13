Одесские спасатели продолжают службу в Чернобыльской зоне

Одесские спасатели продолжают оказывать помощь по тушению лесных пожаров в Чернобыльской зоне - работают на бронированной технике с противорадиационной защитой, когда вернутся - пока неизвестно. В сети начали бить тревогу: говорят, что огонь уже возле Припяти и из-за ветра приближается к ЧАЭС. Пожар в Чернобыльской зоне бушует уже 10-й день (начался 4 апреля).

По официальным данным ГСЧС и других профильных учреждений, ситуация находится под контролем. В частности, сообщается, что огонь на территории Корогодского, Котовского и Денисовецкого лесничества - отдельными очагами горит травяной настил, камыш и лесная подстилка.

В то же время пользователи сети бьют тревогу и заявляют, что ситуация критическая.

Как сообщает член совета Госагентства по управлению зоной отчуждения Ярослав Емельяненко в Facebook, сейчас огонь уже приближается к Припяти.

Сколько еще понадобится времени для его ликвидации - неизвестно. Всего к работе привлечено 390 человек и 90 единиц техники, в том числе от ГСЧС - 303 человека личного состава и 60 единиц техники. Среди них есть и одесские спасатели.

Мы уже писали ранее, что из Одессы в Чернобыльскую зону отчуждения 9 апреля отправили инженерную группу в составе пяти человек. Одесситов разместили на территории пожарной части в поселке Чернобыль, работают они в 10 км от города-призрака Припять.

В Госагентстве по управлению зоной отчуждения говорят, что Чернобыльская зона не готова к масштабному пожару. Некоторые очаги возгорания расположены в таких местах, где нет подъезда, а соответственно - и возможности подвести технику. То есть, прежде чем потушить огонь, нужно к нему еще добраться.

Наряду с другими специалистами, одесские спасатели изначально прокладывали в лесу минерализованные противопожарные полосы, чтобы остановить распространение огня. Сегодня они прокладывают колонные пути для проезда пожарной техники по кустарнику и лесным завалам к местам возникновения пожаров - уже проложено 105 километров. Сколько там пробудут наши спасатели - неизвестно. Как говорят в одесском управлении ГСЧС - до особого распоряжения.

Более того, тушение пожара осложняется ветрами. По информации Укргидрометцентра, 13 апреля в большинстве областей порывы ветра 15-20 м/с (уровень опасности - желтый).

Огонь идет по ветру. А ветер дует в сторону ЧАЭС,

- пишет Ярослав Емельяненко.