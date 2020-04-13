У Авакова обещают жестко реагировать на "непослушных" священников, которые не закрывают храмы

Не все священники в Украине придерживаются карантина и закрывают храмы для прихожан. Поэтому полиция будет усиливать держурства, говорит советник министра внутренних дел Юрий Тандит.

"У нас 17 конфессий. Только в УПЦ – более 13 тыс. приходов. Протестанты – это более 10 тыс. приходов. Мы свое дело делаем по совести и большинство конфессий послушны",

– говорит Тандит.

Но есть и исключения.

"К сожалению, не все священники слышат представителей власти и полицию. Поэтому сейчас мы начинаем усиливать деружства и корректируем слаженную работу силовиков",

"Все мы разные. Есть непослушные священники, которые открывают храмы и мы конечно же сейчас будем не только смотреть, но и реагировать жестко",

– рассказывают в МВД.– добавил советник главы МВД Арсена Авакова.

Также Тандит рассказал о ситуации в Киево-Печерской лавре, где зафиксирована вспышка коронавируса и где сегодня умеp уже второй монах. По его словам, лавра сейчас заблокирована полицией и Нацгвардией, туда никого не пускают.

В то же время, храмы полностью закрыть в МВД не могут. У Авакова говорят, что пасхальная литургия будет проходить онлайн.

"Мы внимательно следим за ситуацией и быстро реагируем",

– заверил Тандит.