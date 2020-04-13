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  • Дата: Сегодня, 11:30
Сегодня, 11:30

У Авакова обещают жестко реагировать на "непослушных" священников, которые не закрывают храмы

Категория: Новости

У Авакова обещают жестко реагировать на "непослушных" священников, которые не закрывают храмы

Не все священники в Украине придерживаются карантина и закрывают храмы для прихожан. Поэтому полиция будет усиливать держурства, говорит советник министра внутренних дел Юрий Тандит.

"У нас 17 конфессий. Только в УПЦ – более 13 тыс. приходов. Протестанты – это более 10 тыс. приходов. Мы свое дело делаем по совести и большинство конфессий послушны",
 – говорит Тандит.

Но есть и исключения. 

"К сожалению, не все священники слышат представителей власти и полицию. Поэтому сейчас мы начинаем усиливать деружства и корректируем слаженную работу силовиков",
– рассказывают в МВД.
"Все мы разные. Есть непослушные священники, которые открывают храмы и мы конечно же сейчас будем не только смотреть, но и реагировать жестко",
 – добавил советник главы МВД Арсена Авакова.

Также Тандит рассказал о ситуации в Киево-Печерской лавре, где зафиксирована вспышка коронавируса и где сегодня умеp уже второй монах. По его словам, лавра сейчас заблокирована полицией и Нацгвардией, туда никого не пускают.

В то же время, храмы полностью закрыть в МВД не могут. У Авакова говорят, что пасхальная литургия будет проходить онлайн. 

"Мы внимательно следим за ситуацией и быстро реагируем",
– заверил Тандит.


Источник: ФОКУС



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