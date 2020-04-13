В Донецкой области задержали браконьеров с уловом на миллион гривен

В Азовском море пограничники задержали браконьеров, которые занимались незаконным выловом рыбы и нанесли убытки государству на сумму почти 1,2 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы.

Отмечается, что во время проверки побережья Азовского моря в населенном пункте Ялта Донецкой области пограничники обнаружили трех граждан Украины, которые вернулись с моря после рыбного промысла.



«В плавсредстве граждан находилось более 850 кг камбалы, выловленной с помощью запрещенных орудий лова - сетей жаберных»,

- говорится в сообщении.

За нарушение пограничного режима пограничники привлекли мужчин к административной ответственности, а также запретили выход в море сроком на месяц. Кроме того, по признакам преступления, предусмотренного ст. 249 УКУ (незаконное занятие рыбным, звериным или другим водным добывающим промыслом), сотрудники Нацполиции внесли данные в ЕРДР.

По результатам подсчета, мужчины незаконным путем выловили 1435 шт. калкана азовского, чем нанесли ущерб государству на сумму почти 1,2 млн грн.