 
Информация к новости
  • Просмотров: 127
  • Дата: Сегодня, 12:00
Сегодня, 12:00

В Донецкой области задержали браконьеров с уловом на миллион гривен

Категория: Новости / Происшествия

В Донецкой области задержали браконьеров с уловом на миллион гривен

В Азовском море пограничники задержали браконьеров, которые занимались незаконным выловом рыбы и нанесли убытки государству на сумму почти 1,2 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы.

Отмечается, что во время проверки побережья Азовского моря в населенном пункте Ялта Донецкой области пограничники обнаружили трех граждан Украины, которые вернулись с моря после рыбного промысла.

«В плавсредстве граждан находилось более 850 кг камбалы, выловленной с помощью запрещенных орудий лова - сетей жаберных»,
 - говорится в сообщении.

За нарушение пограничного режима пограничники привлекли мужчин к административной ответственности, а также запретили выход в море сроком на месяц. Кроме того, по признакам преступления, предусмотренного ст. 249 УКУ (незаконное занятие рыбным, звериным или другим водным добывающим промыслом), сотрудники Нацполиции внесли данные в ЕРДР.

По результатам подсчета, мужчины незаконным путем выловили 1435 шт. калкана азовского, чем нанесли ущерб государству на сумму почти 1,2 млн грн.


Источник: АиФ



Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.


Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 

Кажется, вы используете блокировщик рекламы. Вместе с рекламой он может отключать фото, видео и другие важные элементы. Добавьте сайт Слово в исключения, и всё будет в порядке.

Как это сделать или Как это сделать