Более тысячи украинских студентов-медиков намерены помочь в борьбе с коронавирусом

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что более тысячи студентов медиков намерены помочь в борьбе с коронавирусной инфекцией Covid-19. Об этом он сообщил во время брифинга, который транслировал "112 Украина".

По словам министра здравоохранения, студенты-медики привлекаются не для оказания медицинской помощи, а как волонтеры для организационно-технических мероприятий.

"Есть соответствующая анкета, которую могут заполнять студенты. На сегодня количество заполненных анкет от наших студентов уже около 1100",

- рассказал Степанов.