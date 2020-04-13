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  • Дата: Сегодня, 12:30
Сегодня, 12:30

Более тысячи украинских студентов-медиков намерены помочь в борьбе с коронавирусом

Категория: Новости

Более тысячи украинских студентов-медиков намерены помочь в борьбе с коронавирусом

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что более тысячи студентов медиков намерены помочь в борьбе с коронавирусной инфекцией Covid-19. Об этом он сообщил во время брифинга, который транслировал "112 Украина".

По словам министра здравоохранения, студенты-медики привлекаются не для оказания медицинской помощи, а как волонтеры для организационно-технических мероприятий.

"Есть соответствующая анкета, которую могут заполнять студенты. На сегодня количество заполненных анкет от наших студентов уже около 1100",
 - рассказал Степанов.


Источник: 112



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