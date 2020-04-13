В 2020 году международные футбольные матчи могут не состояться

В Международной федерации футбола (ФИФА) засомневались, что футбольные матчи сборных удастся возобновить в 2020 году. Объясняют это тем, что проведение поединков сборных может вызвать много сложностей, связанных не только со здоровьем и безопасностью, но и с пересечением границ. Об этом во вторник, 14 апреля, заявил вице-президент ФИФА и глава конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ) Виктор Монтальяни.

"Думаю, приоритетом должны стать внутренние турниры. Сентябрьское "окно" для матчей сборных все еще актуально, но я не уверен, что они состоятся, учитывая, как сейчас развиваются события. Вместе с тем я уверен, что в марте 2021 года все будет в порядке. Главное – помочь национальным чемпионатам, а потом можно думать о наших мероприятиях",

- процитировали 54-летнего канадского бизнесмена и спортивного чиновника Монтальяни в APSports.

При этом вице-президент держит в голове вариант с возможными международными играми в сентябре:

"Если мы получим зеленый свет, чтобы сыграть футбольный матч, я очень сомневаюсь, что он будет с болельщиками. Я просто не вижу этого. Думаю, что это очень большой риск".

Таким образом, проведение матчей международных сборных не стоит ждать ранее 2021 года. А тем временем в Украинской ассоциации футбола просчитывают сроки возобновления сезона премьер-лиги. Скорее всего, поединки удастся провести уже летом 2020 года.