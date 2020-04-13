В 2020 году международные футбольные матчи могут не состояться

В Международной федерации футбола (ФИФА) засомневались, что футбольные матчи сборных удастся возобновить в 2020 году. Объясняют это тем, что проведение поединков сборных может вызвать много сложностей, связанных не только со здоровьем и безопасностью, но и с пересечением границ. Об этом во вторник, 14 апреля, заявил вице-президент ФИФА и глава конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ) Виктор Монтальяни.
При этом вице-президент держит в голове вариант с возможными международными играми в сентябре:
Таким образом, проведение матчей международных сборных не стоит ждать ранее 2021 года. А тем временем в Украинской ассоциации футбола просчитывают сроки возобновления сезона премьер-лиги. Скорее всего, поединки удастся провести уже летом 2020 года.