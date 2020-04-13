На Филарета подали в суд из-за заявления об однополых браках и COVID-19

Общественная организация Инсайт, которая занимается поддержкой ЛГБТ-сообщества, подала иск в Шевченковский районный суд Киева с требованием к почетному патриарху, главе УПЦ КП патриарху Филарету опровергнуть заявления, что причиной пандемии коронавируса являются однополые браки. Об этом говорится на странице активистов в Facebook.

"Наши адвокаты отправили иск в Шевченковский районный суд города Киева. Требования у нас очень простые – признать распространенную информацию недостоверной и дискриминационной и опровергнуть ее",

– говорится в сообщении.

В организации добавили, что о моральном ущербе не заявляли, потому что для них, как и для многих представителей ЛГБТ-сообщества, –

"это не вопрос денег, это вопрос чести и достоинства".

В Инсайте выразили надежду, что "карантин не помешает суду вовремя получить иск и принять решение о возможности открытия производства".

Напомним, в марте патриарх Филарет заявил, что однополые браки – одна из основных причин пандемии COVID-19. Он также назвал гомосексуализм злом.