Задержан генерал СБУ, работавший на ФСБ

Контрразведка Службы безопасности Украины задержала генерал-майора СБУ Валерия Шайтанова, который работал на ФСБ России и планировал покушение на известного добровольца Адама Осмаева, сообщает пресс-служба ведомства.

Как отмечают в спецслужбе, генерала подозревают в государственной измене и совершении террористических актов, в частности, по заданию российских спецслужб он планировал убийство Адама Осмаева. Силовики собрали достаточное количество доказательств, которые свидетельствуют о том, что Шайтанов является агентом ФСБ РФ.

"К сожалению, человек, получил генеральское звание после Революции Достоинства и должен был защищать Украину, а на самом деле работал против нее. Мы провели сложную, длительную, многоуровневую спецоперацию. Это – важнейшее разоблачение Службы безопасности за всю историю независимости",

– заявил председатель СБ Украины Иван Баканов.

Как свидетельствуют материалы дела, Валерий Шайтанов, который является одним из бывших руководителей Центра специальных операций "А" СБУ, на самом деле находился на агентурной связи под псевдоним "Бобыль" у полковника ФСБ Игоря Егорова. Последний является сотрудником Департамента контрразведывательных операций ФСБ – подразделения, специализирующегося на планировании, организации и проведении разведывательных и диверсионно-террористических акций как на территории Украины, так и других государств.

Следствие также обладает неоспоримыми доказательствами, что по заданию спецслужб РФ генерал-майор планировал проведение террористических актов на территории Украины. За это представитель ФСБ гарантировал вознаграждение в размере 200 тыс. долл. и паспорт гражданина РФ. В качестве исполнителя Шайтанов специально подобрал лицо среди бывших бойцов спецподразделений.