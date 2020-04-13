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  • Дата: Сегодня, 15:00
Сегодня, 15:00

Пожар в Чернобыльской зоне удалось потушить

Категория: Новости

Пожар в Чернобыльской зоне удалось потушить

На территории Чернобыльской зоны удалось потушить огонь, который бушевал на протяжении 10 дней. При этом, есть еще незначительные очаги тления. Об этом сообщили в ГСЧС Украины.

Временно исполняющий обязанности главы Государственной экологической инспекции Украины Егор Фирсов сообщил, что пожар удалось потушить, а уровень радиационного фона сейчас в норме.

“Если коротко – пожар удалось потушить, очень помог дождь. Уровень радиационного фона постоянно измеряется, но те данные которые есть у нас – в целом в норме”,
 – написал Фирсов.
Он отметил, что пожарники пытались потушить огонь 10 суток. В свою очередь в ГСЧС отметили, что открытого огня в Чернобыльской зоне уже нет, но есть еще незначительные очаги тления.

Напомним, что 4 апреля днем ГСЧС получила сигнал о том, что в зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения Чернобыльской АЭС вблизи с. Владимировка Котовского лесничества возник верховой лесной пожар на площади 20 га. Спасатели заявили, что трудность тушения состоит в повышенном радиационном фоне на отдельных участках.

По состоянию на 7 апреля, по данным Регионального Восточноевропейского центра мониторинга пожаров, огонь прошел около 35 га земли.


Источник: БУКВЫ



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