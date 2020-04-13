Карантин в Лавре: еще трое заболели COVID-19, один отказался от госпитализации

В Киево-Печерской Лавре обнаружили еще трех заболевших коронавирусом. Двух поместили в больницу, а один церковник отказался от госпитализации. Об этом на брифинге заявил мэр столицы Виталий Кличко.

На всей территории Лавры действует усиленный карантин. Там выставили четыре поста правоохранителей и специалистов лабораторного центра.

По словам Кличко, медобследование в Лавре прошли 230 служителей и 68 студентов духовной семинарии:

"Среди них обнаружили больных. Двух госпитализировали. Один отказался от госпитализации".

6 апреля стало известно, что в Киево-Печерской Лавре COVID-19 заболели четыре человека, ее наместнику митрополиту Павлу сделали тест.

13 апреля сообщалось, что Киево-Печерская Лавра закрывается на карантин из-за распространения коронавируса.