Коронавирус не станет помехой Благодатному огню

Священнослужители уверены – схождение Благодатного Огня в Иерусалиме произойдет несмотря на карантин. В этом убеждены и верующие по всему миру. Да, изменения в веками сложившейся процедуре схождения и получения Огня будут, но, как говорят священники, от этого огонь не станет менее Благодатным и Пасха не станет менее радостной.

Как и обычно, схождение Благодатного огня ожидается в Великую субботу, 18 апреля в иерусалимском храме Воскресения Господня или еще его называют Храмом Гроба Господня. Ежегодно в этот день в Храме собираются тысячи паломников. Но не в 2020-м.

В Министерстве иностранных дел Израиля заявили, что количество участников церемонии будет ограничено десятью представителями поместных церквей (Иерусалимской православной церкви, Иерусалимского патриархата Армянской апостольской церкви,Коптской и Сирийской церквей), а паломников не будет вообще.

"Из Храма Гроба Господня трансляция церемонии будет идти на весь мир",

- цитирует религиозно-информационная служба Украины представителя израильского МИДа Акиву Тора, обещавшего, что в Храме будет работать одна съемочная группа.

Храм Гроба Господня закрыт для посещений с 25 марта, но все желающие смогут увидеть онлайн или по телевизору, как патриарх Иерусалимский Феофил IIIзаходит в Кувуклию (маленькую часовню над Гробом Господним) раздетый, в одном подряснике, чтобы было видно, что ни спичек, ни зажигалки у него с собой нет. После его молитвы с небес сходит Благодатный огонь, причем как именно это происходит – остается великой тайной. Патриарх Иерусалимский выносит из Кувуклии горящие лампаду и 33 свечи (по количеству земных лет жизни Иисуса Христа), от которых Благодатный огонь раздается присутствующим в храме.

В этом году после схождения Огня его доставят к Яффским воротам Старого города Иерусалима. Затем представители посольствстран, празднующих православную Пасху, отвезут огонь в специальных лампадах в аэропорт Бен-Гурион, где в самолетах будут дожидаться делегаты их государств. Выходить на летное поле им будет нельзя, чтобы не попасть на карантин. Они получат Огонь и развезут его по своим странам.

В Украину из Израиля святыню привезет делегация Украинской православной церкви в тот же день, 18 апреля.