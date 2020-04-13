В Одесской области за сутки не появилось новых инфицированных коронавирусом

За минувшие сутки лабораторный центр Минздрава в Одессе не обнаружил новых случаев заболевания коронавирусом.

Об этом сообщил губернатор Одесской области Максим Куций.

Очень хочется, чтобы это был позитивный сигнал, который мы все должны сделать тенденцией! Это возможно, если все станут строго придерживаться правил карантина, и не будут выходить на улицу без крайней необходимости,

– заявил председатель ОГА.

По состоянию на 9:00 14 апреля 69 человек в Одесской области имеют подтвержденный диагноз заболевания COVID-19. За минувшие сутки в медучреждения региона с подозрением на коронавирус обратились 9 человек. 17 человек поступили с пневмонией. Каждому из них сделают ПЦР-тестирования. Пациентам оказывается медицинская помощь.

Что касается Украины в целом, в стране 3372 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 98 летальных, 119 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 270 новых случаев.

Картина по областям выглядит следующим образом:

Винницкая область - 200 случаев;

Волынская область - 80 случаев;

Днепропетровская область - 71 случай;

Донецкая область - 12 случаев;

Житомирская область - 112 случаев;

Закарпатская область - 99 случаев;

Запорожская область - 89 случаев;

Ивано-Франковская область - 332 случая;

Кировоградская область - 144 случая;

Киев - 551 случай;

Киевская область - 224 случая;

Львовская область - 136 случаев;

Луганская область - 3 случая;

Николаевская область - 5 случаев;

Одесская область - 69 случаев;

Полтавская область - 26 случаев;

Ровенская область - 134 случая;

Сумская область - 74 случая;

Тернопольская область - 280 случаев;

Харьковская область - 14 случаев;

Херсонская область - 34 случая;

Хмельницкая область - 22 случая;

Черновицкая область - 546 случаев;

Черкасская область - 105 случаев;

Черниговская область - 10 случаев.