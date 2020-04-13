Где в Одессе можно будет освятить пасхальную корзину

13 апреля 2020 года, мэр Одессы Геннадий Труханов провел заседание оперативного штаба, в ходе которого прошло обсуждение ограничительных мер в период празднования Пасхи в предстоящее воскресенье.
Как отметили представители конфессий, Пасхальные богослужения будут проходить без прихожан в храмах и без Крестного хода, а будут транслироваться онлайн на экранах, в социальных сетях и на других каналах.
В густонаселенных жилых микрорайонах, где поблизости нет храмов, определены адреса, где священнослужители проведут освящение на выезде.
Крупные храмы и монастыри:
- Свято-Успенский кафедральный собор
ул. Преображенская, 70
- Спасо-Преображенский кафедральный собор
Соборная пл, 3
- Свято-Троицкий собор
ул. Екатерининская, 55
- Свято-Алексеевский храм
Алексеевская пл., 19
- Храм святителя Димитрия Ростовского (Второе Христианское кладбище)
Люстдорфская дорога, 6
- Храм святых Адриана и Наталии
Французский бульвар, 46
- Храм иконы Пресвятой Богородицы «Всех скорбящих радость»
ул. Леонтовича, 2А
- Храм Григория Богослова
ул. Старопортофранковская, 18
- Храм Рождества Пресвятой Богородицы (Слободка)
пл. Молодежи, 19
- Свято-Троицкий храм (Кривая Балка)
ул. Неждановой, 28
- Храм Казанской иконы Божьей Матери (на Пересыпи)
ул. Черноморского казачества, 4
- Храм Святителя Спиридона Тримифунтского
ул. Ак. Королева, 43
- Храм иконы Божьей Матери «Споручница грешных»
ул. С. Палия, 103А
- Храм Владимирской иконы Божьей Матери
просп. Добровольского, 110
- Свято-Варваринский, храм
Марсельская 32Б
- Храм Сретения Господня
ул. Зеленая, 44
- Храм святой мученицы Татианы (НУ ОЮА)
Фонтанская дорога, 23
- Храм иконы Божьей Матери «Знамение»
ул. Инглези, 6
- Храм св. арх. Михаила и свт.Луки (ОГМУ)
ул. Тенистая, 8
- Храм Всех святых (Таировское кладбище)
Новогородское кладбище, Центральная аллея
- Храм св.вмч. Георгия Победоносца (411 батарея)
ул. Дача Ковалевского, 150
- Свято-Сретенский храм (Люстдорф)
просп. Свободы, 91/1
- Храм святой равноапостольной Марии Магдалины
ул. Бернардацци, 4/6
- Свято-Успенский мужской монастырь
пер. Маячный, 4
- Свято-Ильинский мужской монастырь
ул. Пушкинская, 79
- Свято-Пантелеимоновский мужской монастырь
ул. Пантелеимоновская, 66
- Свято-Иверский мужской монастырь
просп. Небесной сотни, 10/10
- Свято-Архангело-Михайловский женский Монастырь
ул. Успенская,4