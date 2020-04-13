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  • Дата: Сегодня, 17:00
Сегодня, 17:00

Где в Одессе можно будет освятить пасхальную корзину

Категория: Новости

Где в Одессе можно будет освятить пасхальную корзину

13 апреля 2020 года, мэр Одессы Геннадий Труханов провел заседание оперативного штаба, в ходе которого прошло обсуждение ограничительных мер в период празднования Пасхи в предстоящее воскресенье.

Как отметили представители конфессий, Пасхальные богослужения будут проходить без прихожан в храмах и без Крестного хода, а будут транслироваться онлайн на экранах, в социальных сетях и на других  каналах.

В густонаселенных жилых микрорайонах, где поблизости нет храмов, определены адреса, где священнослужители проведут освящение на выезде.

Крупные храмы и монастыри:

  1. Свято-Успенский кафедральный собор
    ул. Преображенская, 70
  2. Спасо-Преображенский кафедральный собор
    Соборная пл, 3
  3. Свято-Троицкий собор
    ул. Екатерининская, 55
  4. Свято-Алексеевский храм
    Алексеевская пл., 19
  5. Храм святителя Димитрия Ростовского (Второе Христианское кладбище)
    Люстдорфская дорога, 6
  6. Храм святых Адриана и Наталии
    Французский бульвар, 46
  7. Храм иконы Пресвятой Богородицы «Всех скорбящих радость»
    ул. Леонтовича, 2А
  8. Храм Григория Богослова
    ул. Старопортофранковская, 18
  9. Храм Рождества Пресвятой Богородицы (Слободка)
    пл. Молодежи, 19
  10. Свято-Троицкий храм (Кривая Балка)
    ул. Неждановой, 28
  11. Храм Казанской иконы Божьей Матери (на Пересыпи)
    ул. Черноморского казачества, 4
  12. Храм Святителя Спиридона Тримифунтского
    ул. Ак. Королева, 43
  13. Храм иконы Божьей Матери «Споручница грешных»
    ул. С. Палия, 103А
  14. Храм Владимирской иконы Божьей Матери
    просп. Добровольского, 110
  15. Свято-Варваринский, храм
    Марсельская 32Б
  16. Храм Сретения Господня
    ул. Зеленая, 44
  17. Храм святой мученицы Татианы (НУ ОЮА)
    Фонтанская дорога, 23
  18. Храм иконы Божьей Матери «Знамение»
    ул. Инглези, 6
  19. Храм св. арх. Михаила и свт.Луки (ОГМУ)
    ул. Тенистая, 8
  20. Храм Всех святых (Таировское кладбище)
    Новогородское кладбище, Центральная аллея
  21. Храм св.вмч. Георгия Победоносца (411 батарея)
    ул. Дача Ковалевского, 150
  22. Свято-Сретенский храм (Люстдорф)
    просп. Свободы, 91/1
  23. Храм святой равноапостольной Марии Магдалины
    ул. Бернардацци, 4/6
  24. Свято-Успенский мужской монастырь
    пер. Маячный, 4
  25. Свято-Ильинский мужской монастырь
    ул. Пушкинская, 79
  26. Свято-Пантелеимоновский мужской монастырь
    ул. Пантелеимоновская, 66
  27. Свято-Иверский мужской монастырь
    просп. Небесной сотни, 10/10
  28. Свято-Архангело-Михайловский женский Монастырь
    ул. Успенская,4

Источник: ГРАД



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