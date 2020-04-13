Где в Одессе можно будет освятить пасхальную корзину

13 апреля 2020 года, мэр Одессы Геннадий Труханов провел заседание оперативного штаба, в ходе которого прошло обсуждение ограничительных мер в период празднования Пасхи в предстоящее воскресенье.

Как отметили представители конфессий, Пасхальные богослужения будут проходить без прихожан в храмах и без Крестного хода, а будут транслироваться онлайн на экранах, в социальных сетях и на других каналах.

В густонаселенных жилых микрорайонах, где поблизости нет храмов, определены адреса, где священнослужители проведут освящение на выезде.

Крупные храмы и монастыри: