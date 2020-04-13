Одесские кладбища не будут закрывать в поминальные дни, но торговлю на входах и трапезы у могил запретят

Мэрия Одессы пока не собирается закрывать городские кладбища в так называемые поминальные дни, как это сделали в Киеве, однако ряд ограничений все же введут.

Как рассказали в пресс-службе горсовета, окончательное решение по поводу поминальных дней примут на специальном заседании комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям, которое состоится завтра.

Точно будут запрещены трапезы у могил и, возможно, торговля перед входами. Кроме того, власти хотят ограничить количество людей, одновременно находящихся на кладбищах.

Для контроля за соблюдением противоэпидемических мер привлекут полицию.