Труханову вручили еще одно подозрение

Во вторник, 14 апреля, заместитель Генпрокурора Назар Холодницкий сообщил о подозрении Одесскому городскому голове Геннадию Труханову во внесении недостоверных сведений в декларации по 2017 год. Об этом сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Следователи установили, что городской председатель не указал в декларации имущество и доходы, принадлежавшие его бывшей жене, а именно квартиру в Одессе, паркоместа, автомобиль, а также корпоративные права и тому подобное.

Общая стоимость незадекларированного имущества достигает почти 16,3 млн гривен. Действия должностного лица квалифицировали по ст.366-1

УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа от 2500 до 3000 необлагаемых минимумов доходов граждан или общественных работ на срок от 150 до 240 часов, либо лишение свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Сейчас в Высшем антикоррупционном суде слушается еще два дела об обвинении Одесского городского головы. Одно дело касается декларирования недостоверной информации за 2015-2016 годы. Другая – относительно завладения средствами бюджета в сумме более 92 млн гривен в результате реализации схемы приобретения в собственность помещения админкорпуса бывшего завода "Краян" по вдвое завышенной стоимости – находится на рассмотрении в Апелляционной палате Антикоррупционного суда.