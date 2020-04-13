Трамп прекращает финансирование Всемирной организации здравоохранения

Президент США Дональд Трамп приостанавливает финансирование Всемирной организации здравоохранения из-за неспособности пресечь эпидемию коронавируса на начальной стадии, когда болезнь распространялась только в Китае. Об этом Трамп заявил пресс-конференции в Белом доме во вторник, сообщает Reuters.

"ВОЗ не справилась со своей основной обязанностью и должна нести ответственность", - заявил американский лидер.

Он поручил своей администрации прекратить финансирование Всемирной организации здравоохранения.

Трамп усматривает вину ВОЗ в том, что она была слишком снисходительна к Китаю впервые дни пандемии и не ввела запрет на поездки в эту страну. Более того, президент считает, что организации способствовала китайской "дезинформации" о вирусе, в результате которой число смертей было большим, чем могло бы быть в ином случае.

Решение главы американского Белого дома вызвало осуждение со стороны президента Американской медицинской ассоциации д-ра Патриса Харриса. Он назвал такую меру "опасным шагом в ложном направлении, который не облегчит победу над COVID-19". Доктор Харрис призвал Трампа изменить свое мнение.

По состоянию на вторник, 14 апреля число умерших в США от COVID-19 превысило 25 тыс. 700 человек, более чем 600 тыс. заразились.

Из-за карантина экономика США оказалась подорвана, поскольку работники компанийбыли отправлены домой, а предприятиям было приказано закрыться. Миллионы американцев потеряли свои рабочие места.

Штаб-квартира ВОЗ находится в Женеве. Соединенные Штаты являются крупнейшим донором организации. В 2019 году их взнос составил более 400 млн. долл. — это примерно примерно 15% бюджета ВОЗ.