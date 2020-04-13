Глава Amazon за день разбогател на $6,4 млрд

Состояние главы американской корпорации Amazon Джеффа Безоса за день выросло более чем на шесть миллиардов долларов на фоне рекордного роста стоимости акций компании. Об этом во вторник, 14 апреля, сообщил Forbes.

По информации журнала, к закрытию торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже во вторник стоимость акций крупнейшего в мире онлайн-ритейлера выросла на 5,3%, составив рекордные 2238 долларов за штуку.

Таким образом, состояние Безоса, который владеет 11,2% акций корпорации, резко возросло, увеличившись примерно на 6,4 миллиарда долларов (около 5%) − до 138 миллиардов долларов.

При этом состояние его бывшей жены Маккензи Безос, которая в результате развода с миллиардером стала одной из самых богатых женщин мира, увеличилось за торговую сессию на 2,2 миллиарда долларов − до 44,8 миллиарда долларов.

Напомним, 7 апреля Forbes обновил список богатейших людей мира. Третий раз подряд на первом месте оказался Безоса с состоянием в 113 миллиардов долларов на тот момент

Второе место занял сооснователь Microsoft Билл Гейтс (98 миллиардов долларов), а на третье место рейтинга поднялся генеральный директор французской группы компаний LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy) Бернар Арно (76 миллиардов долларов).