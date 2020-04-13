Фотография одессита украсила разворот National Geographic Traveller

Снимок одесского фотографа Евгения Самученко украсил разворот свежего, майского номера популярного журнала о путешествиях National Geographic Traveller.

Об этом сообщается на официальном сайте издания и на странице фотографа в Facebook.

Снимки соляных озер в Херсонской области в серии At the Pink Planet вошли в шорт-лист премии Sony World Photography Awards 2020.

Сам фотограф отмечает, что вид соляных озер вызывает впечатление, что находишься на другой планете. В течение летних месяцев микроскопические водоросли заставляют воду становиться розовой и красной. Особенно завораживающим оказывается вид сверху. Самученко снимал с дрона, чтобы передать атмосферу этого необычного места.