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  • Дата: Сегодня, 12:30
Сегодня, 12:30

Фотография одессита украсила разворот National Geographic Traveller

Категория: Новости / Культура и искусство

Фотография одессита украсила разворот National Geographic Traveller

Снимок одесского фотографа Евгения Самученко украсил разворот свежего, майского номера популярного журнала о путешествиях National Geographic Traveller.

 Об этом сообщается на официальном сайте издания и на странице фотографа в Facebook.

 Снимки соляных озер в Херсонской области в серии At the Pink Planet вошли в шорт-лист премии Sony World Photography Awards 2020.

 Сам фотограф отмечает, что вид соляных озер вызывает впечатление, что находишься на другой планете. В течение летних месяцев микроскопические водоросли заставляют воду становиться розовой и красной. Особенно завораживающим оказывается вид сверху. Самученко снимал с дрона, чтобы передать атмосферу этого необычного места.


Источник: Трасса Е95



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