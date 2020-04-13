Apple начала предоставлять властям данные о передвижении пользователей Apple Maps

Компания Apple объявила, что предоставляет государственным органам в сфере здравоохранения данные Apple Maps, чтобы помочь проанализировать, как пользователи передвигаются во время пандемии коронавируса. Об этом сообщается на сайте компании.

"Apple выпустила инструмент для анализа тенденций мобильности данных от Apple Maps, чтобы поддержать эффективную работу, проводимую по всему миру, для смягчения распространения Covid-19", - указано в сообщении.

Apple Maps может определить, сколько людей пользуются авто, ездят в публичном транспорте или ходят пешком в 63 странах мира и регионах. Таким образом, в компании помогут правительствам и работникам сферы здравоохранения воплотить новые правила, чтобы модифицировать дорожное движение согласно продиктованным коронавирусом требованиям.

Эти данные будут поступать от запросов о маршруте. Личности пользователей при этом останутся неразглашенными. В компании уверяют - они будут продолжать заботиться о защите частной информации своих пользователей.

Ранее сообщалось, что Китай и Южная Корея используют данные с мобильных телефонов, чтобы отследить контакты тех, кто был заражен коронавирусом.