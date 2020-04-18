Мошенники на OLX. Как не стать жертвой двойного "развода"

Новая афера позволяет обмануть дважды

С начала карантина активизировались онлайн-мошенники, причем сумма афер существенно выросла. Так, если в феврале у владельцев платежных карт было украдено 637 тыс. грн, то в марте уже 1,191 млн грн. Существенно выросла и средняя сумма мошенничества: в феврале она составляла 4 тыс. грн, в марте – 7,8 тыс. грн.

Такие данные содержатся в циркуляре от 9 апреля, разосланном банкам Украинской межбанковской ассоциацией членов платежных систем ЕМА. Из письма следует, что в результате новой схемы жертв обманывают дважды, используя для "развода" сервис объявлений OLX.

Фишинговый сайт

Сама схема, как и все подобные аферы, проста. Мошенники создают точную копию OLX, которая, как правило, полностью дублирует интерфейс оригинального сайта. А на реальном OLX открывается аккаунт, где предлагаются какие-либо товары, которых на самом деле нет. Жертва ловится на заманчивую цену или дефицитный товар, начинается обман.

Далее мошенники любыми правдами и неправдами заманивают покупателя обсудить товар и сделку в какой-либо сторонний мессенджер – это может быть Viber, WhatsApp, Telegram или любой другой, главное, не личный кабинет в OLX. Где и предлагают сделать оплату через услугу OLX Доставка.

Сама по себе эта услуга на OLX является безопасной, так как оплаченная сумма попадает на счет продавца только после того, как покупатель осмотрит товар, при этом данные платежной карты не разглашаются. Но, как только завязывается общение в мессенджере, жертве между делом кидают ссылку на фальшивый фишинговый сайт "под OLX", где и предлагается осуществить "оплату".

"Левая" операция

Не подозревая подвоха, покупатель вводит на мошенническом сайте данные карточки и банковские коды безопасности, которые попадают в руки аферистов. Одновременно с этим они совершают мошеннические операции на вполне легальных платежных сервисах по переводу с карты на карту. Доверчивый покупатель добровольно бросает оплату мошенникам.

"Жертва заходит без опаски на точный дубликат сайта, все вроде бы нормально, сумма та же. Но подтверждает на самом деле не свою операцию, а операцию на другом ресурсе. Клиенты, как известно, в SMS тоже не сильно вчитываются и могут не заметить, что там указан не UAPAY, на котором обычно проводятся операции OLX, а какой-то другой сервис, например P2P. Банки могут присылать сообщения на английском языке, и не каждый сможет прочитать", - рассказала UBR.ua замдиректора ассоциации, руководитель Форума безопасности расчетов и кредитов (ФБРиК), структурного подразделения ЕМА Олеся Данильченко.

"Возврат"

Специфика схемы заключается в том, что жертва платит дважды. Как только деньги отправлены, начинаются какие-то "проблемы" с оплатой. Например, некомпетентные сотрудники не смогли правильно оформить доставку, и оплата "зависла" на ресурсе, и теперь необходимо осуществить ее возврат.

С жертвой связывается второй мошенник, представляющийся сотрудником OLX, и управляет операцией по "возврату", в результате чего на счет мошенников повторно платится такая же сумма.

"Клиенту говорят, что операция не прошла, мы вам поможем сейчас вернуть деньги, но нужно, чтобы была сумма в два раза больше – заодно проверяется наличие денег клиента. И снова присылается ссылка, через которую происходит "возврат", и разводят второй раз. Хотя такое бывает не всегда", - говорит Данильченко.

Звонок из банка

Иногда на мобильный телефон звонит второй мошенник, представляясь сотрудником банка, и говорит жертве, что тот стал жертвой мошенничества, но банк вовремя заблокировал платеж. И чтобы вернуть деньги, необходимо сделать определенные операции, в результате которых повторная сумма крадется с его карточки таким же образом, как и с "сотрудником OLX".

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"На самом деле с жертвой общается соучастник злоумышленника, который может сидеть с ним рядом или за стенкой в соседней камере. Так как в основном все подобные мошенничества организуют из мест лишения свободы", - прокомментировал UBR.ua директор ассоциации ЕМА Александр Карпов.

Обе операции – и оплата, и "возврат" проходят при полном контроле со стороны одураченного человека, который вводит все коды безопасности, присылаемые ему в SMS, и подтверждает оплаты. Жертве сумма известна, но она не догадывается, что и второй раз она тоже списывается со счета, а вовсе не "возвращается" на карточку.

Как правило, аферы организовывают из тюрем или зон. Пользуясь тем, что сейчас заключенным разрешено звонить по мобильному, они устраивают "бизнес", а деньги жертвы уходят на карточку жене или подруге на воле. Аккаунты могут открываться и людьми на воле, а заключенные включаются в аферу, как правило, уже как "представители кол-центра".

В прошлом году большое число подобных мошенничеств организовали тюремные заключенные в Виннице. Могут находиться такие мошенники и за рубежом или на неподконтрольной территории Донбасса, скрываясь от правоохранительных органов и правосудия.

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Медицинские маски

Всплеск мошенничества в марте связан с тем, что украинцы разыскивали самый дефицитный в это время товар – медицинские маски. За счет этого значительно выросли объемы мошенничества.

"Медицинских масок нигде не было, но зато в интернете была масса предложений – якобы кто-то купил большую партию и теперь распродает. Такими объявлениями был полон и Facebook. Я заходил по ссылке и было видно, что это фишинговые сайты. Люди платили по предоплате и теряли деньги", - поясняет Карпов.

Мошенничают не только на "сезонных" масках, но также и на товарах постоянной востребованности – компьютерах, телефонах, батутах и т.д. Из-за карантина магазины не работают, и украинцы сейчас полностью ушли в покупки онлайн.

Чтобы не стать жертвой аферистов, эксперты советуют следовать нескольким простым правилам.

Ни в коем случае не заводить общение за пределами личного кабинета в OLX. Если зовут в мессенджер – это гарантированный развод.

Внимательно смотреть на адрес ссылки OLX, которую предлагают посетить. Мошеннические сайты-двойники предлагают отличные от оригинала адреса: olx-ia.us, ole.cx, olxua.biz, olxua.info, olx.uno, 0lx.in.ua, olxdostavka.com и т.д.

Все операции с OLX.Доставка проводить только в личном кабинете.

Совершать покупки наложенным платежом.

"Когда мне предлагают оплатить по предоплате, мол, так дешевле, отвечаю так: у меня такие убеждения, что я всегда покупаю наложенным платежом. Если вы готовы инвестировать в свою безопасность, то стоит переплатить. Надо помнить, что чем дешевле, тем выше риск потерять все", - резюмирует Данильченко.

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