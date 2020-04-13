 
Информация к новости
  • Просмотров: 157
  • Дата: Сегодня, 14:00
Сегодня, 14:00

Цены на нефть впервые после сделки ОПЕК+ упали ниже 29 долларов

Категория: Новости / Экономика и финансы

Цены на нефть впервые после сделки ОПЕК+ упали ниже 29 долларов

Цены на нефть по состоянию на 15 апреля опустились ниже 29 долларов за баррель - впервые после сделки ОПЕК+ и небольшого подъема. Это следует из данных торгов на Лондонской бирже ICE.

В частности, по состоянию на 11:31 по киевскому времени цены на нефть североморской марки Brent находились на отметке 28,39 доллара за баррель, что почти на 5% ниже по сравнению с закрытием предыдущей сессии.

Сообщается, что помимо резкого снижения роста мировой экономики давление на цены оказывают планы Саудовской Аравии продолжить продажи своей нефти с дисконтом. Кроме того, негатива добавили данные Американского института нефти (API), согласно которым запасы в США за минувшую неделю увеличились на 13 млн баррелей при ожиданиях в 11 млн.


Источник: РБК Украина



Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.


Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 

Кажется, вы используете блокировщик рекламы. Вместе с рекламой он может отключать фото, видео и другие важные элементы. Добавьте сайт Слово в исключения, и всё будет в порядке.

Как это сделать или Как это сделать