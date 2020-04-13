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  • Дата: Сегодня, 14:30
Сегодня, 14:30

Главного идеолога декоммунизации вызвали на допрос в ГБР

Категория: Новости / История и общество

Главного идеолога декоммунизации вызвали на допрос в ГБР

Народный депутат фракции "Европейская солидарность" главный идеолог декоммунизации Владимир Вятрович вызван на допрос в Государственное бюро расследований.

Источник: Вятрович в Facebook

Прямая речь: "Империя наносит ответный удар. Меня вызывают на допрос в ГБР. В качестве свидетеля по делу, инициированному Бужанским - за проведение международного форума, посвященного 85 годовщине памяти жертв Голодомора. У нас снова будут сажать за правду о преступлениях коммунистов? ".

Детали: По словам Вятровича, вызов подписал следователь Александр Амелин, на которого он подал в суд за "игнорирование государственной измены Ермаком и Кучмой".

Напомним: Народный депутат от фракции "Европейская солидарность" Владимир Вятрович обратился в СБУ, НАБУ и ГБР с заявлением о государственной измене руководителя Офиса президента Андрея Ермака и экс-президента Леонида Кучмы, которые подписали на переговорах ТКГ в Минске документ, предусматривающий прямые переговоры с террористами, оккупировавшими часть Донбасса.

 


Источник: Украинская правда



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