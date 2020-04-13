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  • Дата: Сегодня, 15:00
Сегодня, 15:00

В ОБСЕ подтвердили сроки обмена пленными на Донбассе

Категория: Новости / Политика

В ОБСЕ подтвердили сроки обмена пленными на Донбассе

Очередной обмен пленными между Украиной и сепаратистами должен состояться до Пасхи, его детали согласованы. Об этом сказала специальный представитель председателя ОБСЕ в Украине и ТКГ Хайди Грау, сообщила накануне пресс-служба организации.

"В соответствии с принципиальным соглашением, достигнутым Трехсторонней контактной группой с участием представителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, рабочая группа ТКК по гуманитарным вопросам согласовала сегодня (14 апреля – ред.) детали взаимного освобождения и обмена удерживаемых лиц, связанных с конфликтом на востоке Украины", – сказала Грау.

По ее словам, взаимное освобождение и обмен будут происходить "в надлежащее время перед православной Пасхой".

Как известно, во время очередных встреч ТКГ в форме видеоконференций 6-8 апреля стороны достигли принципиальной договоренности о следующем этапе обмена удерживаемыми лицами ближайшее время.


Источник: Корреспондент.net



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