В ОБСЕ подтвердили сроки обмена пленными на Донбассе

Очередной обмен пленными между Украиной и сепаратистами должен состояться до Пасхи, его детали согласованы. Об этом сказала специальный представитель председателя ОБСЕ в Украине и ТКГ Хайди Грау, сообщила накануне пресс-служба организации.

"В соответствии с принципиальным соглашением, достигнутым Трехсторонней контактной группой с участием представителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, рабочая группа ТКК по гуманитарным вопросам согласовала сегодня (14 апреля – ред.) детали взаимного освобождения и обмена удерживаемых лиц, связанных с конфликтом на востоке Украины", – сказала Грау.

По ее словам, взаимное освобождение и обмен будут происходить "в надлежащее время перед православной Пасхой".

Как известно, во время очередных встреч ТКГ в форме видеоконференций 6-8 апреля стороны достигли принципиальной договоренности о следующем этапе обмена удерживаемыми лицами ближайшее время.