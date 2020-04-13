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  • Дата: Сегодня, 15:30
Сегодня, 15:30

Директор Одесского зоопарка развлекает животных музыкой, чтобы они не скучали на карантине

Категория: Новости

Директор Одесского зоопарка развлекает животных музыкой, чтобы они не скучали на карантине

На днях директор Одесского зоопарка Игорь Беляков сыграл на работе целый концерт известных музыкальных произведений. А слушателями стали животные, проживающие в зоопарке. Так как в стране карантин и в зоопарк не приходят посетители, директор таким образом решил развлечь хвостатых жителей. В репертуаре – как классика, так и бардовские песни.

Так, царственным лебедям и пеликанам Игорь Беляков сыграл страстное танго, обезьянки очень внимательно слушали «Историю любви», а медведь кружился под Шопена, козы слушали Бетховена и пританцовывали. Волки от музыки пребывали в недоумении – им сыграли блатную «Мурку», а вот слониха Венди оказалась самой музыкальной – она в такт кивала огромной головой, махала хоботом и ушами: так она слушала фрагмент из мюзикла «Нотр-Дам-де Пари».

Больше всех внимания уделили новорожденной ламе, которая появилась на свет в разгар карантина. Директор исполнил для нее авторскую песню.

Источник: Культурометр



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