В Минздраве сообщили, сколько в Украине ПЦР-тестов для проверки на коронавирус

На данный момент в Украине около 200 тысяч ПЦР-тестов для проверки на коронавирус. Ими, в частности, проверяют всех людей, у которых воспаление легких. Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, передает корреспондент УНН.

"Украина полностью обеспечена необходимым количеством ПЦР-тестов. На сегодня у нас около 200 тыс. ПЦР-тестов. Это количество постоянно пополняется. Мы закупаем их в Китае, в Южной Корее, мы начали производство собственных ПЦР-тестов", - сказал министр.

По его словам, в этом направлении Украина полностью обеспечена, количество тестов "мы каждый день увеличиваем".

"Что касается людей, которым делают ПЦР-тесты, то есть очень четкие показания по медицинским показателям. Прежде всего это люди, у которых есть клинические симптомы на COVID-19. Кроме того, мы делаем сейчас всем без исключения людям, которые болеют воспалением легких. Все происходит по алгоритму", - добавил Степанов.

Напомним, на утро 15 апреля в Украине зафиксировано 3764 случая COVID-19, количество смертей превысило 100.