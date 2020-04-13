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  • Дата: Сегодня, 17:00
Сегодня, 17:00

В Украине подготовили два сценария проведения ВНО-2020

Категория: Новости / Наука и образование

В Украине подготовили два сценария проведения ВНО-2020

Министерство образования и науки из-за карантина в Украине подготовила два сценария проведения ВНО-2020 (внешнее независимое оценивание). Об этом заявила и.о. министра образования и науки Любомира Мандзий, передает корреспондент РБК-Украина.

По ее словам, ВНО в 2020 году состоится в любом случае, однако сроки его проведения зависят от того, когда закончится карантин.

"МОН разработал минимум два сценария. Если карантин закончится до начала июня, мы можем говорить о проведении пробного ВНО в июне, а с 25-го июня - основной сессии ВНО. Если же сроки карантина будут продлены и будет возможность начать пробное ВНО в августе, то с 25-го августа будет возможность проводить основную сессию ВНО", - заявила Мандзий.

Напомним, ранее Мандзий назвала крайний срок завершения учебного года в украинских школах. По ее словам, учебный год в любом случае завершится до 1 июля. Исключение составляют только выпускники 11 классов.



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