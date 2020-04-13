Кабмин перенес военный призыв

Кабинет министров 15 апреля принял решение об отсрочке призыва на срочную службу в армии с апреля-июня на май-июль 2020 года.

Источник: сайт правительства

Дословно: "Во исполнение указа президента от 23 марта 2020 года № 103/2020, Кабинет министров Украины перенес мероприятия по призыву граждан Украины на срочную военную службу с апреля-июня 2020 году на май-июль 2020 года".

Детали: Отмечается, что численность граждан, подлежащих призыву на срочную военную службу, а также объем расходов для проведения призыва остаются неизменными.

В мае-июле в Вооруженные Силы Украины и другие военные формирования будет призвано 16 тысяч 460 человек. В частности, ряды ВСУ пополнят 9 тысяч граждан, Нацгвардии – 5 тысяч 460, Госпогранслужбы – 1 тысяча 300 и Госспецтрансслужбы – 700 граждан.