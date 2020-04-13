 
Информация к новости
  • Просмотров: 108
  • Дата: Сегодня, 18:00
Сегодня, 18:00

Наносил удары, пока не сломался нож: в Лиманском районе зарезали 90-летнюю женщину

Категория: Новости / Происшествия

Накануне в поселке Доброслав Лиманского района произошло зверское убийство пожилой женщины, - сообщает «Факты».

Преступник нанес 90-летней местной жительнице более десятка проникающих ножевых ранений. Он остановился только когда после очередного удара сломалось лезвие ножа.

По информации издания, подозреваемый в совершении убийства установлен и задержан. Им оказался местный житель и рецидивист. Что стало причиной жуткого преступления, пока не сообщается.

В полиции случившееся пока не комментируют.

По неофициальной информации, преступник хотел завладеть денежными средствами жертвы, однако, по данным соседей, женщина жила очень скромно.

Обновлено в 12:30 

 Тело погибшей с черепно-мозговой травмой и многочисленными ножевыми ранениями по месту жительства обнаружил ее сын, - передает пресс-служба областного ГУНП.

В тот же день по подозрению в умышленном убийстве полицейские задержали 44-летнего местного жителя, который проживал по соседству с бабушкой и подрабатывал у нее, помогая по хозяйству.

По месту жительства мужчины изъяли вещественные доказательства, которые прямо указывают на его причастность к указанному преступлению - окровавленную рукоятку от ножа и 800 гривен, похищенные в покойной.

Кроме того, в мусорном баке на соседней улице полицейские нашли кроссовки подозреваемого со следами крови.

Задержанный находился в состоянии сильного алкогольного опьянения и ничего объяснить не смог. Лишь впоследствии с его слов стало ясно, что к страшным последствиям привел конфликт с пенсионеркой, возникший из-за недовольства работой, которую он выполнял по хозяйству.

 Изъятое правоохранители направили на экспертизу, а сведения по факту умышленного убийства внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос о правовой квалификации других противоправных действий подозреваемого.

Продолжается следствие.

Галерея

prev

Наносил удары, пока не сломался нож: в Лиманском районе зарезали 90-летнюю женщину
next
и ещё фотографии ›

Источник: Одессит



Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.


Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 

Кажется, вы используете блокировщик рекламы. Вместе с рекламой он может отключать фото, видео и другие важные элементы. Добавьте сайт Слово в исключения, и всё будет в порядке.

Как это сделать или Как это сделать