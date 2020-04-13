Наносил удары, пока не сломался нож: в Лиманском районе зарезали 90-летнюю женщину

Накануне в поселке Доброслав Лиманского района произошло зверское убийство пожилой женщины, - сообщает «Факты».

Преступник нанес 90-летней местной жительнице более десятка проникающих ножевых ранений. Он остановился только когда после очередного удара сломалось лезвие ножа.

По информации издания, подозреваемый в совершении убийства установлен и задержан. Им оказался местный житель и рецидивист. Что стало причиной жуткого преступления, пока не сообщается.

В полиции случившееся пока не комментируют.

По неофициальной информации, преступник хотел завладеть денежными средствами жертвы, однако, по данным соседей, женщина жила очень скромно.

Обновлено в 12:30

Тело погибшей с черепно-мозговой травмой и многочисленными ножевыми ранениями по месту жительства обнаружил ее сын, - передает пресс-служба областного ГУНП.

В тот же день по подозрению в умышленном убийстве полицейские задержали 44-летнего местного жителя, который проживал по соседству с бабушкой и подрабатывал у нее, помогая по хозяйству.

По месту жительства мужчины изъяли вещественные доказательства, которые прямо указывают на его причастность к указанному преступлению - окровавленную рукоятку от ножа и 800 гривен, похищенные в покойной.

Кроме того, в мусорном баке на соседней улице полицейские нашли кроссовки подозреваемого со следами крови.

Задержанный находился в состоянии сильного алкогольного опьянения и ничего объяснить не смог. Лишь впоследствии с его слов стало ясно, что к страшным последствиям привел конфликт с пенсионеркой, возникший из-за недовольства работой, которую он выполнял по хозяйству.

Изъятое правоохранители направили на экспертизу, а сведения по факту умышленного убийства внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос о правовой квалификации других противоправных действий подозреваемого.

Продолжается следствие.